ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии коронавирусом заболели 4 ребенка

Новости » В мире     26.02.2020 - 12:28
В Италии коронавирусом заболели 4 ребенка
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Вирусом заразились четверо детей в возрасте от 4 до 15 лет

В Италии диагностировали коронавирус COVID-19 у четверых детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что заразились 4-летняя девочка, двое 10-летних детей и 15-летний мальчик. Инфицирование произошло в регионе Ломбардия. Двое детей находятся в больнице.

Напомним, в Италии уже подтвердили более 300 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти итальянского региона Ломбардия опубликовали список городов и деревень, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране.

Так, карантин был введен в Кодоньо, Кастильоне-д’Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалье, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоране.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в Италии от заражения коронавирусом скончались 11 человек. Все умершие от инфекции были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем.

Во Франции умер заболевший коронавирусом Вспышка коронавируса в мире: в США объявили чрезвычайное положение
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь