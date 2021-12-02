В Литве активизировалась разведка Беларуси: собирает данные о Тихановской и ее окружении

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) зафиксировал повышенную активность разведки Беларуси. По данным спецслужбы, белорусские власти ведут вербовку и внедрение осведомителей среди оппозиционных политиков, включая Светлану Тихановскую и ее окружение, получивших убежище в Литве.

По данным литовской спецслужбы, активизация разведки Беларуси на территории страны началась сразу после того, как часть оппозиции, не признавшая победу Александра Лукашенко на президентских выборах в прошлом году, уехала в Литву. В ДГБ отметили, что более активно белорусские агенты начали действовать после начала миграционного кризиса на границе ЕС.

"В связи с тем, что все больше белорусов обращаются за гуманитарными визами или политическим убежищем в Литву, литовская разведка предупреждает, что белорусский КГБ может попытаться завербовать некоторых беженцев или внедрить среди них своих агентов", - говорится в сообщении ДГБ.

По информации спецслужбы, целью вербовки и внедрения является сбор сведений о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, проживающей в Литве, и ее окружении, а также общественных организациях Беларуси и их членах. С помощью этих данных разведка Беларуси планирует выявить их потенциальную уязвимость и попытаться дискредитировать.

Кроме того, таким образом белорусские власти хотят повлиять на действия, решения и заявления оппозиционных политиков. "Провокационные действия также могут быть направлены на разжигание недоверия и вражды среди литовской общественности по отношению к представителям белорусской оппозиции, которые получили убежище в стране", - отметили в ДГБ.

Литовская спецслужба предупреждает беженцев из Беларуси, которые могут быть завербованы белорусскими властями, чтобы они не участвовали в преступной деятельности в Литве, что приведет к уголовной ответственности.