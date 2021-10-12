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СК Беларуси возбудил еще одно дело против Тихановской и Латушко

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Беларусь, Вторник 12 октября 2021 23:38
СК Беларуси возбудил еще одно дело против Тихановской и Латушко Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: Анна Полисученко

Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно дело против Светланы Тихановской и Павла Латушко. Дело открыто по статье 382 УК "Произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица", санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белсат.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - сообщил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

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