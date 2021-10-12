СК Беларуси возбудил еще одно дело против Тихановской и Латушко
Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com/Tsihanouskaya)
Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно дело против Светланы Тихановской и Павла Латушко. Дело открыто по статье 382 УК "Произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица", санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белсат.
"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - сообщил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.