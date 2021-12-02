У Литві активізувалася розвідка Білорусі: збирає дані про Тихановську та її оточення

Департамент держбезпеки Литви (ДДБ) зафіксував підвищену активність розвідки Білорусі. За даними спецслужби, білоруська влада веде вербування і впровадження інформаторів серед опозиційних політиків, включаючи Світлану Тихановську і її оточення, які отримали притулок в Литві.

За даними литовської спецслужби, активізація розвідки Білорусі на території країни почалася відразу після того, як частина опозиції, яка не визнала перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах минулого року, поїхала до Литви. У ДДБ відзначили, що більш активно білоруські агенти почали діяти після початку міграційної кризи на кордоні ЄС.

"У зв'язку з тим, що все більше білорусів звертаються за гуманітарними візами або політичним притулком до Литви, литовська розвідка попереджає, що Білоруський КДБ може спробувати завербувати деяких біженців або впровадити серед них своїх агентів", - йдеться в повідомленні ДДБ.

За інформацією спецслужби, метою вербування і впровадження є збір відомостей про лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську, яка проживає в Литві, і її оточенні, а також громадських організаціях Білорусі та їх членів. За допомогою цих даних розвідка Білорусі планує виявити їх потенційну вразливість і спробувати дискредитувати.

Крім того, таким чином білоруська влада хоче вплинути на дії, рішення і заяви опозиційних політиків. "Провокаційні дії також можуть бути спрямовані на розпалювання недовіри і ворожнечі серед литовської громадськості стосовно представників білоруської опозиції, які отримали притулок в країні", - зазначили в ДДБ.

Литовська спецслужба попереджає біженців з Білорусі, які можуть бути завербовані білоруською владою, щоб вони не брали участь у злочинній діяльності в Литві, що призведе до кримінальної відповідальності.