У Литві активізувалася розвідка Білорусі: збирає дані про Тихановську та її оточення
Департамент держбезпеки Литви (ДДБ) зафіксував підвищену активність розвідки Білорусі. За даними спецслужби, білоруська влада веде вербування і впровадження інформаторів серед опозиційних політиків, включаючи Світлану Тихановську і її оточення, які отримали притулок в Литві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДДБ.
За даними литовської спецслужби, активізація розвідки Білорусі на території країни почалася відразу після того, як частина опозиції, яка не визнала перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах минулого року, поїхала до Литви. У ДДБ відзначили, що більш активно білоруські агенти почали діяти після початку міграційної кризи на кордоні ЄС.
"У зв'язку з тим, що все більше білорусів звертаються за гуманітарними візами або політичним притулком до Литви, литовська розвідка попереджає, що Білоруський КДБ може спробувати завербувати деяких біженців або впровадити серед них своїх агентів", - йдеться в повідомленні ДДБ.
За інформацією спецслужби, метою вербування і впровадження є збір відомостей про лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську, яка проживає в Литві, і її оточенні, а також громадських організаціях Білорусі та їх членів. За допомогою цих даних розвідка Білорусі планує виявити їх потенційну вразливість і спробувати дискредитувати.
Крім того, таким чином білоруська влада хоче вплинути на дії, рішення і заяви опозиційних політиків. "Провокаційні дії також можуть бути спрямовані на розпалювання недовіри і ворожнечі серед литовської громадськості стосовно представників білоруської опозиції, які отримали притулок в країні", - зазначили в ДДБ.
Литовська спецслужба попереджає біженців з Білорусі, які можуть бути завербовані білоруською владою, щоб вони не брали участь у злочинній діяльності в Литві, що призведе до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше Тихановська заявила, що Лукашенку не можна довіряти і його неможливо перевиховати.
Зазначимо, в жовтні Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну справу проти Світлани Тихановської і Павла Латушко.