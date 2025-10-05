Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ

Над аеропортом Вільнюса помітили невідому літаючу кулю. Летовище закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляють на запасні аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt і сторінку сервісу Flightradar24.

Політ невідомої кулі було помічено над повітряною брамою литовської столиці ввечері у суботу, 4 жовтня.

За словами керівника Національного центру управління кризами (NKVC) Вільмантаса Віткаускаса, літальні об’єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке. Він зазначив, що перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.

Представниця державного підприємства "Литовські аеропорти" (LTOU) зазначила, що рейси наразі перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги.

За даними сайту Flightradar24.com, один рейс із Туреччини було скеровано до Гданського аеропорту. Вільнюський аеропорт наразі з’ясовує причини збоїв, однак припускається, що поблизу летовища могла літати повітряна куля.

"Наразі повітряний простір закрито, (...) ситуація змінюється щохвилини", - повідомили в LTOU.

Читач порталу LRT.lt розповів, що його рейс із Дубліна до Вільнюса був перенаправлений до Риги. Після приземлення в Латвії пілот оголосив, що літак спробує повернутися до Вільнюса, щойно буде отримано дозвіл.

Втім, після першої години ночі, читач повідомив, що для пасажирів рейсу організували автобус із латвійської столиці.

За даними Flightradar24, аеропорт Вільнюса був закритий о 01:30 за Київським часом. За останні кілька годин були перенаправлені 8 рейсів, що прямували до литовської столиці