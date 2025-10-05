Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ
Над аеропортом Вільнюса помітили невідому літаючу кулю. Летовище закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляють на запасні аеродроми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt і сторінку сервісу Flightradar24.
Політ невідомої кулі було помічено над повітряною брамою литовської столиці ввечері у суботу, 4 жовтня.
За словами керівника Національного центру управління кризами (NKVC) Вільмантаса Віткаускаса, літальні об’єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке. Він зазначив, що перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.
Представниця державного підприємства "Литовські аеропорти" (LTOU) зазначила, що рейси наразі перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги.
За даними сайту Flightradar24.com, один рейс із Туреччини було скеровано до Гданського аеропорту. Вільнюський аеропорт наразі з’ясовує причини збоїв, однак припускається, що поблизу летовища могла літати повітряна куля.
"Наразі повітряний простір закрито, (...) ситуація змінюється щохвилини", - повідомили в LTOU.
Читач порталу LRT.lt розповів, що його рейс із Дубліна до Вільнюса був перенаправлений до Риги. Після приземлення в Латвії пілот оголосив, що літак спробує повернутися до Вільнюса, щойно буде отримано дозвіл.
Втім, після першої години ночі, читач повідомив, що для пасажирів рейсу організували автобус із латвійської столиці.
За даними Flightradar24, аеропорт Вільнюса був закритий о 01:30 за Київським часом. За останні кілька годин були перенаправлені 8 рейсів, що прямували до литовської столиці
Польоти невідомих дронів
Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.
На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через виявлення безпілотника.
Згодом у Мінтранспорту Литви повідомили, що дрон начебто запускали в рекламних цілях.
27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту Вільнюса. Про проліт дрона також повідомлялося 21 серпня. В обох випадках рейси тимчасово призупинялися, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.
Додамо, що за останні кілька тижнів польоти невідомих дронів регулярно виявляють біля цивільних та військових аеродромів та військових баз у низці європейських країн.
