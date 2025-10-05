ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ

Вільнюс, Неділя 05 жовтня 2025 02:01
UA EN RU
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ Ілюстративне фото: головний аеропорт Литви закрито через невідомий повітряний об'єкт (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Над аеропортом Вільнюса помітили невідому літаючу кулю. Летовище закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляють на запасні аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt і сторінку сервісу Flightradar24.

Політ невідомої кулі було помічено над повітряною брамою литовської столиці ввечері у суботу, 4 жовтня.

За словами керівника Національного центру управління кризами (NKVC) Вільмантаса Віткаускаса, літальні об’єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке. Він зазначив, що перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.

Представниця державного підприємства "Литовські аеропорти" (LTOU) зазначила, що рейси наразі перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги.

За даними сайту Flightradar24.com, один рейс із Туреччини було скеровано до Гданського аеропорту. Вільнюський аеропорт наразі з’ясовує причини збоїв, однак припускається, що поблизу летовища могла літати повітряна куля.

"Наразі повітряний простір закрито, (...) ситуація змінюється щохвилини", - повідомили в LTOU.

Читач порталу LRT.lt розповів, що його рейс із Дубліна до Вільнюса був перенаправлений до Риги. Після приземлення в Латвії пілот оголосив, що літак спробує повернутися до Вільнюса, щойно буде отримано дозвіл.

Втім, після першої години ночі, читач повідомив, що для пасажирів рейсу організували автобус із латвійської столиці.

За даними Flightradar24, аеропорт Вільнюса був закритий о 01:30 за Київським часом. За останні кілька годин були перенаправлені 8 рейсів, що прямували до литовської столиці

Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ

Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий літаючий об'єкт, - ЗМІ

Польоти невідомих дронів

Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.

На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через виявлення безпілотника.

Згодом у Мінтранспорту Литви повідомили, що дрон начебто запускали в рекламних цілях.

27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту Вільнюса. Про проліт дрона також повідомлялося 21 серпня. В обох випадках рейси тимчасово призупинялися, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.

Додамо, що за останні кілька тижнів польоти невідомих дронів регулярно виявляють біля цивільних та військових аеродромів та військових баз у низці європейських країн.

Про причини рекордної кількості польотів безпілотників в Європі та які небезпеки це несе для цивільної авіації, - читайте в матеріалі РБК-Україна: "Європа закриває аеропорти через дрони. Що з ними робити та чому це "скринька Пандори".

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Дрони
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим