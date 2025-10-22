Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з Білорусі", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.

Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", ​​– повідомили журналістам у NCMC.