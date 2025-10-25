Литва остановила аэропорты и перекрывает границу с Беларусью

Литва временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - "Шалчининкяй" и "Медининкай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT и "Радио Свобода".

Ограничения будут действовать до 12:00 субботы, 25 октября. По словам премьер-министра страны Инги Ругинене, решение принято в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии безопасности, которая соберется снова на следующей неделе, чтобы оценить эффективность мер.

"Мы хотим, чтобы эти решения были болезненными и для контрабандистов, и для режима Лукашенко, который позволяет им действовать безнаказанно", - заявила премьер-министр Литвы.

Остановка работы аэропортов

Решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за появления в воздушном пространстве шаров, которые прилетали со стороны Беларуси. По данным Национального центра управления кризисами, были зафиксированы десятки навигационных точек - преимущественно метеорологические шары, которые двигались в направлении Друскининкай-Шалчининкяй.