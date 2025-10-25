Литва остановила аэропорты и перекрывает границу с Беларусью
Литва временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - "Шалчининкяй" и "Медининкай".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT и "Радио Свобода".
Ограничения будут действовать до 12:00 субботы, 25 октября. По словам премьер-министра страны Инги Ругинене, решение принято в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии безопасности, которая соберется снова на следующей неделе, чтобы оценить эффективность мер.
"Мы хотим, чтобы эти решения были болезненными и для контрабандистов, и для режима Лукашенко, который позволяет им действовать безнаказанно", - заявила премьер-министр Литвы.
Остановка работы аэропортов
Решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за появления в воздушном пространстве шаров, которые прилетали со стороны Беларуси. По данным Национального центра управления кризисами, были зафиксированы десятки навигационных точек - преимущественно метеорологические шары, которые двигались в направлении Друскининкай-Шалчининкяй.
Полеты неизвестных дронов в небе Литвы
Напомним, аэропорт Вильнюса останавливал работу несколько раз в течение последнего месяца, последний инцидент произошел 21 октября. Тогда Ругинене предупреждала, что Литва закроет границу, если подобные случаи будут продолжаться.
Это уже не первый подобный случай обнаружения летающих объектов возле аэропорта Вильнюса и закрытия аэропорта.
Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, которые перевозили контрабандные сигареты из Белоруссии.
В начале сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за обнаружения беспилотника.