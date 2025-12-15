Литва зміцнює оборону Сувальського коридору: створять новий військовий полігон

Новий військовий полігон матиме бригадний масштаб і має стати ключовим елементом посилення оборонних спроможностей країни та НАТО на одному з найуразливіших напрямків Східної Європи - на кордоні з Білоруссю.

Йдеться про створення Капчяместського полігону бригадного рівня в Лаздійському самоврядуванні.

Рішення про це ухвалила Державна рада оборони Литви, повідомив головний радник президента Литви Дейвидас Матулйоніс після засідання ради.

За його словами, обрана територія є оптимальною з військової точки зору та забезпечує високий рівень безпеки для країни. Полігон призначений для навчань бригад та підготовки особового складу, а його створення дозволить Литві, Польщі та НАТО ефективніше контролювати оборону ключового коридору.

Зміни на Таурагському полігоні

Крім того, Литва планує розширити наявний Таурагський полігон.

Площа полігону буде збільшена вдвічі за рахунок територій Юрбаркського самоврядування, що дозволить проводити навчання бригадного рівня, розміщувати важку техніку та відпрацьовувати взаємодію з союзниками.

Влада запевняє, що облаштування і подальша експлуатація полігону відбуватимуться у тісній координації з місцевими громадами, а муніципалітети отримають компенсаційні пакети та інфраструктурну підтримку від держави.

Можливі перепони розміщення військових об’єктів

Раніше, під час обговорення можливості будівництва нового полігону, місцеві жителі створили петицію проти цього рішення.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначав, що технічні питання щодо нових полігонів практично вирішені, і остаточні рішення будуть реалізовані навесні. Так, у жовтні 2025 року Міністерство оборони та Асоціація самоврядувань Литви підписали угоду про співпрацю щодо пакету переваг для муніципалітетів, на території яких розташовані або плануються військові об’єкти.

Таким чином, Литва робить стратегічний крок для підвищення безпеки свого кордону та зміцнення співпраці з НАТО в регіоні, що має ключове значення для стабільності Сувалкського коридору.