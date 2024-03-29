Лукашенко зазіхнув на Сувалкський коридор. У Литві жорстко відповіли
Литва висловила рішучий протест Білорусі через нещодавні заяви диктатора Олександра Лукашенка про Сувалкський коридор.
Про це заявило МЗС Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Сьогодні до Міністерства викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля і вручили йому ноту протесту.
Причиною протесту стали опублікована нещодавно розмова Лукашенка з високопоставленим військовим Білорусі, в яких звучать необґрунтовані звинувачення у військових погрозах Білорусі, які нібито виходять від Литви.
Також під час розмови висловлювалися інсинуації про незахищеність Сувалкського коридору і дано вказівки підготувати білоруську армію до можливого протистояння з країнами Балтії та Польщею.
Від Лукашенка вимагають пояснень
Дипломати зазначили, що такі заяви можуть бути розцінені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади.
Тепер Литва зажадала від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяв Лукашенка і ще раз нагадала, що країна вживе всіх можливих заходів для гарантування безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.
Що передувало
Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.
Сувалкський коридор
Малонаселена територія на кордоні між Литвою і Польщею, через яку країни Балтії з'єднані з рештою ЄС (транспортно і енергетично), і через яку проходить найкоротший транспортний шлях між Білоруссю і Калінінградською областю РФ.
Цей регіон розцінюється як гіпотетичний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 кілометрів, який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю.
Ще 2022 року Politico писало, що Сувалкський коридор із Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.
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