Литва укрепляет оборону Сувальского коридора: создадут новый военный полигон

Новый военный полигон будет иметь бригадный масштаб и должен стать ключевым элементом усиления оборонных возможностей страны и НАТО на одном из самых уязвимых направлений Восточной Европы - на границе с Беларусью.

Речь идет о создании Капчяместского полигона бригадного уровня в Лаздийском самоуправлении.

Решение об этом принял Государственный совет обороны Литвы, сообщил главный советник президента Литвы Дейвидас Матулйонис после заседания совета.

По его словам, выбранная территория является оптимальной с военной точки зрения и обеспечивает высокий уровень безопасности для страны. Полигон предназначен для учений бригад и подготовки личного состава, а его создание позволит Литве, Польше и НАТО эффективнее контролировать оборону ключевого коридора.

Изменения на Таурагском полигоне

Кроме того, Литва планирует расширить имеющийся Таурагский полигон.

Площадь полигона будет увеличена вдвое за счет территорий Юрбаркского самоуправления, что позволит проводить учения бригадного уровня, размещать тяжелую технику и отрабатывать взаимодействие с союзниками.

Власти уверяют, что обустройство и дальнейшая эксплуатация полигона будут проходить в тесной координации с местными общинами, а муниципалитеты получат компенсационные пакеты и инфраструктурную поддержку от государства.

Возможные преграды размещения военных объектов

Ранее, при обсуждении возможности строительства нового полигона, местные жители создали петицию против этого решения.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас отмечал, что технические вопросы относительно новых полигонов практически решены, и окончательные решения будут реализованы весной. Так, в октябре 2025 года Министерство обороны и Ассоциация самоуправлений Литвы подписали соглашение о сотрудничестве по пакету преимуществ для муниципалитетов, на территории которых расположены или планируются военные объекты.

Таким образом, Литва делает стратегический шаг для повышения безопасности своей границы и укрепления сотрудничества с НАТО в регионе, что имеет ключевое значение для стабильности Сувалкского коридора.