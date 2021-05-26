Литва закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний

Правительство Литвы 26 мая запретило заходить в воздушное пространство страны белорусским авиаперевозчикам. Запрет вступает в силу с 3 часов ночи 27 мая.

Об этом сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает Delfi .

Отмечается, что запрет действует, прежде всего, для белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал Скуодис.

Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник рекомендовало всем компаниям Евросоюза избегать воздушного пространства Беларуси. В свою очередь Литва со вторника уже запретила пользоваться аэропортами Литвы, если полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси.