Самолет "Белавиа" не может вылететь из Беларуси. Он летел в Барселону, но кружит возле границы

В эти минуты самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", в отношении которой европейские страны закрыли свое воздушное пространство , не может вылететь из Беларуси. Самолет развернулся возле польской границы и кружит над Брестской областью.

Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar пишут "Белсат" и белорусское "Радио Свобода".

Сообщается, что по данным Flightradar, самолет рейса Минск - Барселона вылетел в 13:30, но до сих пор не покинул воздушное пространство Беларуси. Согласно актуальным данным, он кружится в небе над Брестской области.

Белорусское бюро "Радио Свобода" предполагает, что самолет не пускают в воздушное пространство Польши, но официального подтверждений этому нет. Кроме того, белорусский портал TUT.BY обратился за комментарием в авиакомпанию, но пока там нет информации.

Также, возможно, он делает круги, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки.

Фото: самолет "Белавиа" не может покинуть территорию Беларуси

Обновлено от 14:55

Несколько минут назад самолет "Белавиа" рейсом Минск - Варшава вошел в воздушное пространство Польши. А самолет Минск - Барселона продолжает кружить в белорусском небе.