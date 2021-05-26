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Агентство авиабезопасности ЕС советует всем авиакомпаниям Европы обходить Беларусь

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Европа, Среда 26 мая 2021 15:54
Агентство авиабезопасности ЕС советует всем авиакомпаниям Европы обходить Беларусь Фото: в ЕС советуют всем авиакомпаниям Европы обходить Беларусь (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. Причина такой рекомендации - сомнения в уважении Минска к международным правилам гражданской авиации.

Об этом со ссылкой на заявление EASA сообщает Reuters.

"Обстоятельства, связанные с этой акцией (принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске - ред.), вызывают серьезные сомнения в уважении Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отметили в EASA.

Отмечается, что действия, совершенные властями Беларуси, создали повышенный риск безопасности для полета самолета Ryanair и "ставят под сомнение способность Беларуси оказывать безопасные аэронавигационные услуги".

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона 26 мая не пустили в воздушное пространство Польши. Информацию подтвердило Польское агентство гражданской авиации.

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