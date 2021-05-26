Литва закрила своє небо для білоруських авіакомпаній

Про це сказав на засіданні уряду міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, повідомляє Delfi .

Зазначається, що заборона діє, перш за все, для білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів в Литву.

"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав Скуодіс.

Агентство ЄС з авіаційної безпеки у вівторок рекомендувало всім компаніям Євросоюзу уникати повітряного простору Білорусі. Своєю чергою, Литва з вівторка вже заборонила користуватися аеропортами Литви, якщо політ здійснюється через повітряний простір Білорусі.