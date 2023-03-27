ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ через перекидання ядерної зброї

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 02:38
Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ через перекидання ядерної зброї Фото: Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Росії та Білорусі до нового пакету санкцій ЄС у зв'язку із заявами Кремля про перекидання ядерної зброї до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Білорусь, яка все більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає російській агресії і все більше інтегрується у російські військові плани, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону" , - йдеться у заяві МЗС Литви.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Ядерна зброя
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію