Литва призвала ввести новые санкции против РФ из-за переброски ядерного оружия

МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против России и Беларуси в новый пакет санкций ЕС в связи с заявлениями Кремля о переброске ядерного оружия в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на милитаристские планы российского и белорусского режимов. Беларусь, которая все больше теряет суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все больше интегрируется в российские военные планы, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона", - говорится в заявлении МИД Литвы.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Кроме того, в Белом доме пока не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие в Беларусь.

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