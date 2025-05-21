Литва закликала "розірвати замкнене коло" й посилити санкції ЄС проти Росії

Європейський союз (ЄС) повинен посилити санкції проти Москви, щоб "розірвати замкнене коло", яке утворила Росія відмовами від встановлення режиму "тиші" на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Кястутіса Будриса, якого цитує n-tv.

"Обман, зрив, відволікання і затримка. Ідея полягає в тому, щоб уникнути санкцій... Ми, європейці, повинні розірвати це замкнене коло, і засіб для цього - нові санкції", - заявив він.

За словами Будриса, ЄС повинен запровадити жорсткіші санкції проти Росії в рамках майбутнього 18-го пакета санкцій. Причиною цьому є те, що голова Кремля продовжує ігнорувати заклики щодо 30-денного припинення вогню на фронті.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Захід запровадив проти Москви масштабні санкції. Вони охоплюють різні сфери - від фінансової та енергетичної до оборонної й технологічної.

Мета обмежень - послабити економічний потенціал Росії, знизити її здатність фінансувати війну та натиснути політично. Санкції торкнулися як державних структур, так і окремих осіб, компаній і банків.

Нещодавно Велика Британія запровадила нові широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані на посилення тиску на військовий, енергетичний та фінансовий сектори ворога.

У той самий день ЄС запровадили 17-й пакет санкцій проти країни-терориста.

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