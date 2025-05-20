Британія оголосила про нові жорсткі санкції проти "тіньового флоту" Росії

Британія у вівторок, 20 травня, запровадила нові широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані на посилення тиску на військовий, енергетичний та фінансовий сектори країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

До нового списку санкцій увійшли 100 санкцій, серед яких російські військові структури, організації, що підтримують агресивну інформаційну війну Кремля, а також фінансові установи, які сприяють фінансуванню вторгнення в Україну.

"У той час як президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій", - підкреслюють у заяві.

Особливу увагу в уряді приділяють обмеженню цін на нафту, що допомагає зменшити ключові доходи Росії, необхідні для підтримки військової машини Путіна.

"Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем озброєння, включаючи ракети "Іскандер", - йдеться на сайті уряду.

Разом із партнерами Великобританія працює над посиленням механізмів контролю за цінами на енергоносії.

Обмеження економіки РФ

До санкцій увійшли також 14 членів Агентства соціального проектування (SDA) - організації, яка проводить Кремлем фінансовані інформаційні операції з підриву демократії і верховенства права в Україні та світі.

Раніше проти адміністрації SDA вже були запроваджені обмеження, тепер санкції поширюються на всі рівні цієї структури.

"Ми закликаємо його негайно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, щоб могли відбутися переговори про справедливий і тривалий мир", - сказав голова МЗС Девід Леммі.

Також під нові санкції потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів.

Обмеження спрямовані на ізоляцію російської економіки та порушення каналів фінансування Кремля.