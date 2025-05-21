Литва призвала "разорвать замкнутый круг" и усилить санкции ЕС против России

Европейский союз (ЕС) должен усилить санкции против Москвы, чтобы "разорвать замкнутый круг", который образовала Россия отказами от установления режима "тишины" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует n-tv.

"Обман, срыв, отвлечение и задержка. Идея заключается в том, чтобы избежать санкций... Мы, европейцы, должны разорвать этот замкнутый круг, и средство для этого - новые санкции", - заявил он.

По словам Будриса, ЕС должен ввести более жесткие санкции против России в рамках будущего 18-го пакета санкций. Причиной этому является то, что глава Кремля продолжает игнорировать призывы о 30-дневном прекращении огня на фронте.

Санкции против России

После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел против Москвы масштабные санкции. Они охватывают различные сферы - от финансовой и энергетической до оборонной и технологической.

Цель ограничений - ослабить экономический потенциал России, снизить ее способность финансировать войну и надавить политически. Санкции коснулись как государственных структур, так и отдельных лиц, компаний и банков.

Недавно Великобритания ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы врага.

В тот же день ЕС ввели 17-й пакет санкций против страны-террориста.

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