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Литва виступила за початок переговорів щодо вступу України в НАТО. Попри війну

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Понеділок 03 жовтня 2022 14:33
Литва виступила за початок переговорів щодо вступу України в НАТО. Попри війну Фото: Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Литва підтримує рішення України стати членом Альянсу. Закликала розпочати переговори щодо цього, попри війну на території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Литва підтримує політику відкритих дверей НАТО й рішення України щодо вступу до Альянсу. Водночас переговори й формальні процедури щодо прийому повинні розпочатися вже зараз, попри війну.

"Найголовніше - це не спрощені процедури приймання до НАТО, які було застосовано до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн - згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочатися незалежно від війни", - заявив міністр.

Як відзначив міністр, країни Заходу не повинні залишатися на позиціях з якими вони виступали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас гарантії безпеки для нашої країни повинні бути негайно підвищені.

На думку Анушаускаса, саме чергова анексія Росією українських територій підштовхнула Київ до подання заявки на вступ до НАТО.

"30 вересня голова Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши до себе чеські Судети. Тільки тоді один диктатор домігся результату погрозами, а у 21 столітті - війною, хоча очевидно, що війна не дасть настільки бажаних Кремлем результатів", - зауважив міністр.


Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку. Майже одразу після цього членство України підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.

Тим часом дев'ять країн Європ закликали членів НАТО "суттєво збільшити" військову допомогу Україні.

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