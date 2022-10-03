Литва выступила за начало переговоров по вступлению Украины в НАТО. Несмотря на войну

Литва поддерживает решение Украины стать членом Североатлантического союза. Призывала начать переговоры на этот счет, несмотря на войну на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО и решение Украины по вступлению в Альянс. В то же время переговоры и формальные процедуры по приему должны начаться уже сейчас, несмотря на войну.

"Самое главное - это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены по отношению к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран - согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО, и сам процесс должен начаться независимо от войны", - заявил министр.

Как отметил министр, страны Запада не должны оставаться на позициях, с которыми они выступали еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В то же время, гарантии безопасности для нашей страны должны быть немедленно повышены.

По мнению Анушаускаса, именно очередная аннексия Россией украинских территорий подтолкнула Киев к подаче заявки на вступление в НАТО.

"30 сентября глава Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке - войной, хотя очевидно, что война не даст столь желанных Кремлем результатов", - заметил министр.