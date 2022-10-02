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Президенти дев'яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 12:03
Президенти дев'яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні Фото: президенти дев'яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президенти дев'яти країн Європи у неділю, 2 жовтня, закликали членів НАТО "суттєво збільшити" військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву лідерів.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", - йдеться у заяві.

За їхніми словами, вони не визнають і ніколи не визнають спроб Росії анексувати територію України.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - наголошується у заяві.

Під заявою підписалися:

  • президент Польщі Анджей Дуда;
  • президент Чехії Мілош Земан;
  • президент Естонії Алар Каріс;
  • президент Латвії Егілс Левітс;
  • президент Литви Гітанас Науседа;
  • президент Північної Македонії Стево Пендаровський;
  • президент Чорногорії Міло Джуканович;
  • президент Румунії Клаус Йоханніс;
  • президент Словаччини Зузана Чапутова.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

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