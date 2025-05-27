Литва висловила протест Росії через атаки на мирних українців

Міністерство закордонних справ Литви у вівторок, 27 травня, вручило представнику посольства Росії ноту протесту у зв'язку з триваючими воєнними злочинами російської армії та вбивствами українських мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"Литва рішуче засуджує вбивства беззбройних українських військовослужбовців і посилені обстріли міст України ракетами та безпілотниками. В результаті цих нападів руйнуються або отримують серйозні поранення невинні громадянські особи, включаючи дітей, а також руйнується громадянська інфраструктура", - йдеться в повідомленні МЗС.

Міністерство відзначає, що дані дії вважаються воєнним злочином і не мають терміну давності, і "всі винні в цих злочинах рано або пізніше будуть залучені до відповідальності за свої дії".

"Литва також звертає увагу, що, уникаючи зобов’язання припинити вогонь терміном як мінімум на 30 днів, Росія демонструє агресивний настрій на продовження розв’язаної війни й по суті відвертає зусилля міжнародної спільноти від припинення вбивств громадян України. Литва продовжує робити все можливе, щоб підтримати зусилля України захиститися від агресорів", - наголосили у МЗС Литви.