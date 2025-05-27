Литва выразила протест России из-за атак на мирных украинцев

Министерство иностранных дел Литвы во вторник, 27 мая, вручило представителю посольства России ноту протеста в связи с продолжающимися военными преступлениями российской армии и убийствами украинских мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.