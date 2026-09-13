Литва відповіла Кремлю на погрози ядерною зброєю

Заступник голови парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас назвав слова представника Кремля інструментом політичного і психологічного тиску. За його словами, така тактика Росії не є новою, а зміна конституційної норми сама по собі не змінить статус Литви з погляду Москви.

Член парламентського комітету Дайнюс Гайжаускас також заявив, що Литва стала потенційною ціллю Росії ще після вступу до НАТО. На його думку, попередження Кремля адресовані не лише Вільнюсу, а й мають залякати населення країн Альянсу та продемонструвати можливість тиску на Захід.

Він додав, що скасування конституційної заборони, на його думку, необхідне для того, щоб Литва могла повною мірою використовувати можливості оборони, які надає НАТО. Інакше країна ризикує стати слабкою ланкою Альянсу.

Водночас ключова відповідь литовських політиків Кремлю зводиться до того, що Литва вже перебуває серед потенційних цілей Росії через своє членство в НАТО, а тому погрози Москви не повинні визначати рішення країни щодо власної безпеки.