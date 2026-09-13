Литва ответила Кремлю на угрозы ядерным оружием

Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал слова представителя Кремля инструментом политического и психологического давления. По его словам, такая тактика России не нова, а изменение конституционной нормы само по себе не изменит статус Литвы с точки зрения Москвы.

Член парламентского комитета Дайнюс Гайжаускас также заявил, что Литва стала потенциальной целью России еще после вступления в НАТО. По его мнению, предупреждения Кремля адресованы не только Вильнюсу, но должны запугать население стран Альянса и продемонстрировать возможность давления на Запад.

Он добавил, что отмена конституционного запрета, по его мнению, необходима для того, чтобы Литва могла в полной мере использовать возможности обороны, предоставляемые НАТО. В противном случае страна рискует стать слабым звеном Североатлантического союза.

В то же время, ключевой ответ литовских политиков Кремля сводится к тому, что Литва уже находится среди потенциальных целей России из-за своего членства в НАТО, а потому угрозы Москвы не должны определять решения страны по собственной безопасности.