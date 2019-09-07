Литва - Украина: прогноз букмекеров

Между сборными Литвы и Украины пройдет матч пятого тура квалификации на Евро-2020. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

7 сентября 19:00

Вильнюс, стадион ЛФФ

По мнению букмекеров, подопечные Андрея Шевченко являются безоговорочными фаворитами матча. На победу украинской сборной можно сделать ставку с коэффициентом 1,33, на ничейный результат - 5,10, а на победу команды Литвы - 12,00.

Напомним, на матче Литва - Украина ожидается аншлаг. Поединок состоится на стадионе ЛФФ, вместимость которого - более 5000 зрителей. Украинская ассоциация футбола забронировала 1000 мест для украинских фанатов.

Команда Андрея Шевченко провела четыре поединка и лидирует в группе. Сборная победила дома Сербию (5:0), Люксембург (1:0) и на выезде Люксембург (2:1), а также сыграла вничью с Португалией (0:0). Литва, в свою очередь, провела три матча и занимает последнее місце.