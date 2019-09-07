ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Литва - Україна: анонс матчу

Новини » Спорт    07.09.2019 - 10:02
Литва - Україна: анонс матчу
Фото: збірна України готується до матчу з Литвою (ffu.ua)

Готуємося до поєдинку п'ятого туру відбіркового раунду на Євро-2020

Збірна України зіграє проти Литви в рамках відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають команду Шевченка беззаперечним фаворитом зустрічі. На поєдинку очікується аншлаг.

7 вересня 19:00
Вільнюс, стадіон ЛФФ

Команда Андрія Шевченка провела чотири поєдинки і лідирує в групі. Збірна перемогла вдома Сербію (5:0), Люксембург (1:0) і на виїзді Люксембург (2:1), а також зіграла внічию з Португалією (0:0).

Литва, у свою чергу, провела три матчі і займає останнє, 5 місце в квартеті. Збірна програла на виїзді Люксембургу (1:2) і Сербії (1:4) і звела внічию поєдинок проти Люксембургу (1:1) будинки.

Україна і Литва раніше грали один проти одного вісім разів: п'ять перемог в активі української збірної, дві - у литовців, ще одна зустріч завершилася внічию.

Цікаво, що збірна Литви не перемагала в офіційних матчах з жовтня 2016 року. Після тріумфу над Мальтою були переважно ураження і лише іноді нічиї. Україна ж не знає поразок у п'яти офіційних і товариських поєдинках поспіль, вигравши три попередніх.

Шевченко відправив Коноплянку в "Шахтар" за ігровою практикою УЄФА призначив суддів матчу Литва - Україна у відборі Євро-2020
Новини України Збірна УкраїниЛитваотборЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся