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Литва стала мишенью белорусского режима, - глава комитета нацбезопасности

Автор: Анастасия Рокитна

В Литве считают, что белорусские власти выбрали страну мишенью для нелегальной миграции. Хотя потоки мигрантов "беспрецедентны", но ситуация находится под контролем.

Об этом заявил глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас, сообщает Kauno Diena.

По его словам, на в районе села Девянишкес (на границе с Беларусью) было больше всего попыток пересечь государственную границу Литвы.

"Литва была выбрана в качестве мишени белорусского режима", - сказал глава комитета.

По его словам, потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск.

Напомним, Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой.

Отметим, Беларусь задержала автомобиль с диппочтой Литвы.

Кроме того, МИД Литвы прокомментировал высылку своих дипломатов из Беларуси.

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