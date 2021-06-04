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Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы: Вильнюс заявил о нарушении Венской конвенции

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Литва, Пятница 04 июня 2021 16:20
Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы: Вильнюс заявил о нарушении Венской конвенции Фото: Вильнюс заявил о нарушении Венской конвенции (vgr.by)
Автор: Андрей Василюк

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы. Министерство иностранных дел Литвы выразило решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции и вызвало представителя белорусского посольства для вручения ноты протеста.

Об этом говорится в сообщении МИД Литвы.

Дипломаты сообщили, что на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

4 июня в МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.

Напомним, глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне сообщил о двукратном росте масштабов нелегальной миграции из Беларуси в Литву. При этом, по его словам, белорусские пограничники пытаются скрыть этот факт.

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