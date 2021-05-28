МИД Литвы прокомментировал высылку своих дипломатов из Беларуси

Сотрудники посольства Литвы, которых сегодня Беларусь объявила персонами нон грата , не занимались какой-либо деятельностью, которая не соответствовала бы их дипломатическому статусу.

"Министерство иностранных дел Литвы обращает внимание на то, что высылаемые дипломаты никогда не занимались деятельностью, которая не согласовывалась бы со статусом дипломата", - говорится в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Литвы осудили решение Беларуси выслать литовских дипломатов и выразили надежду, что белорусские власти "изменят свое неадекватное поведение и наконец-то прислушаются к призывам западного сообщества прекратить репрессии против белорусского гражданского общества в Беларуси".