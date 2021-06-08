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Литва стала мішенню білоруського режиму, - голова комітету нацбезпеки

Автор: Анастасія Рокитна

У Литві вважають, що білоруська влада вибрала країну мішенню для нелегальної міграції. Хоча потоки мігрантів "безпрецедентні", але ситуація знаходиться під контролем.

Про це заявив глава парламентського комітету нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, повідомляє Kauno Diena.

За його словами, на в районі села Дев'янішкес (на кордоні з Білоруссю) було найбільше спроб перетнути державний кордон Литви.

"Литва була обрана в якості мішені білоруського режиму", - сказав глава комітету.

За його словами, потоки нелегальних мігрантів пов'язані з чотирма щотижневими рейсами комерційних авіакомпаній з Багдада і Стамбула до Мінська.

Нагадаємо, Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою.

Зазначимо, Білорусь затримала автомобіль з диппоштою Литви.

Крім того, МЗС Литви прокоментувало висилку своїх дипломатів з Білорусі.

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