Литва стала мішенню білоруського режиму, - голова комітету нацбезпеки

У Литві вважають, що білоруська влада вибрала країну мішенню для нелегальної міграції. Хоча потоки мігрантів "безпрецедентні", але ситуація знаходиться під контролем.

Про це заявив глава парламентського комітету нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, повідомляє Kauno Diena .

За його словами, на в районі села Дев'янішкес (на кордоні з Білоруссю) було найбільше спроб перетнути державний кордон Литви.

"Литва була обрана в якості мішені білоруського режиму", - сказав глава комітету.

За його словами, потоки нелегальних мігрантів пов'язані з чотирма щотижневими рейсами комерційних авіакомпаній з Багдада і Стамбула до Мінська.