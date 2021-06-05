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Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой

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Суббота 05 июня 2021 14:32
Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусские силовики задержали двух актививстов, которые принимали участие в акциях после президентских выборов в стране в 2020 году. Их задержали на границе с Литвой.

Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Оппозиционеры были объявлены в международный розыск за участие в массовых беспорядках.

"Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси)", - говорится в сообщении.

По данным белорусских правохранителей, активисты жили в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

"На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь", - добавили в МВД.

Напомним, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске. Для того, чтобы это сделать, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву.

Ранее сообщалось, что состояние белорусского политзаключенного Степана Латыпова, попытавшегося совершить самоубийство во время судебного заседания в Минске, стабильное.

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