Литва розпочала розслідування незаконного вивезення українських дітей до Білорусі
Прокуратура Литви почала розслідування за фактом незаконного вивезення українських дітей на територію Білорусі.
Про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Грюнськене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Литви.
Розслідування розпочато за статтею 102 Кримінального кодексу Литви - "Депортація і переселення цивільних осіб" і статтею 100-2. "Розлучення дітей".
У доданих документах ідеться про те, що від початку війни Росії проти України понад 2 тисячі українських дітей, здебільшого сиріт, було незаконно перевезено з тимчасово окупованих Росією територій до таборів Білорусі.
Стверджується, що це могло бути здійснено за вказівкою або зі схвалення білоруського режиму.
Депортація українських дітей
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.
А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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