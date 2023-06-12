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Литва начала расследование незаконного вывоза украинских детей в Беларусь

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 21:44
Литва начала расследование незаконного вывоза украинских детей в Беларусь Фото: Литва начала расследование незаконного вывоза украинских детей в Беларусь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Прокуратура Литвы начала расследование по факту незаконного вывоза украинских детей на территорию Беларуси.

Об этом заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Литвы.

Расследование начато по статье 102 Уголовного кодекса Литвы - "Депортация и переселение гражданских лиц" и статье 100-2. "Разлучение детей".

В прилагаемых документах говорится, что с начала войны России против Украины более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены с временно оккупированных Россией территорий в лагеря Беларуси.

Утверждается, что это могло быть осуществлено по указанию или с одобрения белорусского режима.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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