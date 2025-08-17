Литва просить ЄС ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ та посилити допомогу Україні
Литва закликала ЄС посилити тиск на Росію та підтримку України на тлі триваючої агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса у соцмережі X.
У своєму дописі Будріс наголосив, що "справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом".
За його словами, необхідно дотримуватися ефективних заходів: підготувати новий пакет санкцій ЄС, продовжувати тиск на Росію, збільшити військову підтримку України, прискорити її шлях до ЄС і, найголовніше, захищати принципи міжнародного права.
Зазначимо, що подібну позицію висловила 16 серпня голова європейської дипломатії Кая Каллас, заявивши, що першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не нібито дисбаланс у європейській системі безпеки. Вона підкреслила, що Європа продовжить підтримувати Україну та працюватиме над розробкою 19-го пакету санкцій проти РФ, наголосивши: "Європейська безпека не підлягає переговорам".
Литва разом із партнерами у ЄС акцентує на важливості поєднання санкційного тиску з військовою та політичною підтримкою України для зміцнення стабільності у регіоні та стримування агресії Москви.
Санкції ЄС проти Росії
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Європейський Союз розпочав запровадження низки санкцій проти країни-агресора.
Вони включали обмеження на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів, а також заборону на в’їзд для провідних російських посадовців.
Наступні західні обмеження перекрили Росії доступ до іноземних літаків та запасних частин. Через це у 2025 році російські авіабудівники змогли поставити лише один з п’ятнадцяти запланованих комерційних літаків.
Нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли:
- 22 банки,
- чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій,
- 26 підприємств, пов’язаних з оборонною промисловістю та іншими ключовими секторами економіки.
Представники ЄС зазначають, що 18-й пакет є одним із найжорсткіших заходів, застосованих від початку повномасштабної війни, і підкреслюють його значення для подальшого тиску на Росію та обмеження її можливостей у стратегічних секторах.