Литва просит ЕС принять 19-й пакет санкций против РФ и усилить помощь Украине
Литва призвала ЕС усилить давление на Россию и поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.
В своей заметке Будрис отметил, что "справедливый и длительный мир в Украине является главным приоритетом".
По его словам, необходимо придерживаться эффективных мер: подготовить новый пакет санкций ЕС, продолжать давление на Россию, увеличить военную поддержку Украины, ускорить ее путь в ЕС и, самое главное, защищать принципы международного права.
Отметим, что подобную позицию высказала 16 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявив, что первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не якобы дисбаланс в европейской системе безопасности. Она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать Украину и будет работать над разработкой 19-го пакета санкций против РФ, подчеркнув: "Европейская безопасность не подлежит переговорам".
Литва вместе с партнерами в ЕС акцентирует на важности сочетания санкционного давления с военной и политической поддержкой Украины для укрепления стабильности в регионе и сдерживания агрессии Москвы.
Санкции ЕС против России
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз начал введение ряда санкций против страны-агрессора.
Они включали ограничения на торговлю и финансовые операции, замораживание активов, а также запрет на въезд для ведущих российских чиновников.
Следующие западные ограничения перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям. Поэтому в 2025 году российские авиастроители смогли поставить только один из пятнадцати запланированных коммерческих самолетов.
Недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В него вошли:
- 22 банка,
- четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций,
- 26 предприятий, связанных с оборонной промышленностью и другими ключевыми секторами экономики.
Представители ЕС отмечают, что 18-й пакет является одной из самых жестких мер, примененных с начала полномасштабной войны, и подчеркивают его значение для дальнейшего давления на Россию и ограничения ее возможностей в стратегических секторах.