Литва просит ЕС принять 19-й пакет санкций против РФ и усилить помощь Украине

Литва призвала ЕС усилить давление на Россию и поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.

В своей заметке Будрис отметил, что "справедливый и длительный мир в Украине является главным приоритетом".

По его словам, необходимо придерживаться эффективных мер: подготовить новый пакет санкций ЕС, продолжать давление на Россию, увеличить военную поддержку Украины, ускорить ее путь в ЕС и, самое главное, защищать принципы международного права.

Отметим, что подобную позицию высказала 16 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявив, что первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не якобы дисбаланс в европейской системе безопасности. Она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать Украину и будет работать над разработкой 19-го пакета санкций против РФ, подчеркнув: "Европейская безопасность не подлежит переговорам".

Литва вместе с партнерами в ЕС акцентирует на важности сочетания санкционного давления с военной и политической поддержкой Украины для укрепления стабильности в регионе и сдерживания агрессии Москвы.