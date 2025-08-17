ua en ru
Литва просит ЕС принять 19-й пакет санкций против РФ и усилить помощь Украине

Литва, Воскресенье 17 августа 2025 06:34
Литва просит ЕС принять 19-й пакет санкций против РФ и усилить помощь Украине Фото: глава МИД Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Литва призвала ЕС усилить давление на Россию и поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.

В своей заметке Будрис отметил, что "справедливый и длительный мир в Украине является главным приоритетом".

По его словам, необходимо придерживаться эффективных мер: подготовить новый пакет санкций ЕС, продолжать давление на Россию, увеличить военную поддержку Украины, ускорить ее путь в ЕС и, самое главное, защищать принципы международного права.

Литва просит ЕС принять 19-й пакет санкций против РФ и усилить помощь Украине

Отметим, что подобную позицию высказала 16 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявив, что первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не якобы дисбаланс в европейской системе безопасности. Она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать Украину и будет работать над разработкой 19-го пакета санкций против РФ, подчеркнув: "Европейская безопасность не подлежит переговорам".

Литва вместе с партнерами в ЕС акцентирует на важности сочетания санкционного давления с военной и политической поддержкой Украины для укрепления стабильности в регионе и сдерживания агрессии Москвы.

Санкции ЕС против России

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз начал введение ряда санкций против страны-агрессора.

Они включали ограничения на торговлю и финансовые операции, замораживание активов, а также запрет на въезд для ведущих российских чиновников.

Следующие западные ограничения перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям. Поэтому в 2025 году российские авиастроители смогли поставить только один из пятнадцати запланированных коммерческих самолетов.

Недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В него вошли:

  • 22 банка,
  • четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций,
  • 26 предприятий, связанных с оборонной промышленностью и другими ключевыми секторами экономики.

Представители ЕС отмечают, что 18-й пакет является одной из самых жестких мер, примененных с начала полномасштабной войны, и подчеркивают его значение для дальнейшего давления на Россию и ограничения ее возможностей в стратегических секторах.

