Литва посилює правила перетину кордону з Білоруссю: в чому причина

Литва посилює охорону державного кордону та вводить нові обмеження на пунктах пропуску через провокації Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Литви.

Зазначається, що уряд Литовської Республіки схвалив підготовлений Міністерством внутрішніх справ проект постанови, що запроваджує нові обмеження на прикордонних пунктах пропуску. Причиною рішення є посилення загроз державній безпеці, пов’язаних з нелегальною міграцією, а також у зв’язку зі зміною тактики білоруських розвідувальних і прикордонних служб.

Відповідно до рішення, з території Білорусі буде заборонено перетин кордону на мотоциклах, мопедах і моторизованих велосипедах через пункти пропуску "Шальчінінкай" та "Мядінінкай". Рух через ці пункти буде дозволений виключно автомобільним транспортом.

Також уряд пропонує тимчасово обмежити перетин кордону через ці пункти у разі фіксації випадків використання мігрантів посадовцями Білорусі. Причиною обмежень стали спроби білоруських прикордонників спрямовувати до кордону з Литвою осіб без належних документів або таких, що не відповідають вимогам Шенгенського прикордонного кодексу.

Уряд застерігає, що без ухвалення нового правового регулювання можуть бути створені умови для масового потоку нелегальної міграції через офіційні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Сьогодні Литва застосовує комплексні заходи з охорони державного кордону: встановлено фізичний бар’єр на кордоні з Білоруссю, використовується сучасна система моніторингу та забезпечується оперативне реагування на інциденти. Це унеможливлює незаконний перетин так званої "зеленої" межі.