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Країни Балтії та Польща оголосили про вихід із конвенції про протипіхотні міни

Польща, Вівторок 18 березня 2025 10:59
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Країни Балтії та Польща оголосили про вихід із конвенції про протипіхотні міни Фото: Польща і країни Балтії виходять з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща, Литва, Латвія та Естонія мають намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це необхідно через військову загрозу з боку Росії, яка не приєдналася до конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів оборони чотирьох країн.

Як наголошується в заяві, ситуація з безпекою в регіоні істотно погіршилася, а військові загрози щодо держав-членів НАТО, які межують з Росією і Білоруссю, значно зросли.

У нинішніх умовах безпеки вкрай важливо надати збройним силам гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем озброєння і рішень з метою зміцнення оборони східного флангу Альянсу, який перебуває під загрозою, заявили міністри.

"У світлі цієї нестабільної ситуації у сфері безпеки, позначеної агресією Росії та загрозою, яку вона становить для євроатлантичного співтовариства, вкрай важливо визначити всі заходи, що можуть послужити зміцненню наших можливостей стримування і оборони", - йдеться в заяві.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.

Вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яку ратифікували або до якої приєдналися понад 160 країн, за винятком Росії, дасть змогу Польщі та трьом країнам Балтії знову почати виробляти і міни.

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