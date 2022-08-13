Литва призывает ЕС закрыть границы для россиян с шенгенскими визами
Литва призывает Евросоюз последовать примеру Эстонии и запретить въезд россиянам с шенгенскими визами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.
В МИД Литвы заявляют, что ценят решение соседа, но подчеркивают, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС.
При этом Вильнюс отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержал санкции. Также Литва ввела похожие ограничения для россиян, как в Эстонии и Латвии.
Запрет на въезд для россиян
Первой европейской страной, которая запретила въезд россиянам с шенгенскими визами, стала Эстония. Кроме того, ограничить въезд для граждан РФ с туристическими визами хотят в Латвии.
Также данную инициативу поддерживают и в Чехии. Страна собирается вынести этот вопрос на обсуждение в Евросовете.
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