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Литва призывает ЕС закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

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Вильнюс, Суббота 13 августа 2022 12:11
Литва призывает ЕС закрыть границы для россиян с шенгенскими визами Фото: Литва призывает закрыть границы ЕС для россиян с шенгенскими визами (pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Литва призывает Евросоюз последовать примеру Эстонии и запретить въезд россиянам с шенгенскими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

В МИД Литвы заявляют, что ценят решение соседа, но подчеркивают, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС.

При этом Вильнюс отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержал санкции. Также Литва ввела похожие ограничения для россиян, как в Эстонии и Латвии.

Запрет на въезд для россиян

Первой европейской страной, которая запретила въезд россиянам с шенгенскими визами, стала Эстония. Кроме того, ограничить въезд для граждан РФ с туристическими визами хотят в Латвии.

Также данную инициативу поддерживают и в Чехии. Страна собирается вынести этот вопрос на обсуждение в Евросовете.

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