Литва закликає ЄС закрити кордони для росіян з шенгенськими візами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS .

У МЗС Литви заявляють, що цінують рішення сусіда, але підкреслюють, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони застосовуються на рівні ЄС.

При цьому Вільнюс зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав санкції. Також Литва ввела схожі обмеження для росіян, як в Естонії та Латвії.

Заборона на в'їзд для росіян

Першою європейською країною, яка заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами, стала Естонія. Крім того, обмежити в'їзд для громадян РФ з туристичними візами хочуть в Латвії.

Також дану ініціативу підтримують і в Чехії. Країна збирається винести це питання на обговорення в Єврораді.

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