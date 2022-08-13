Литва закликає ЄС закрити кордони для росіян з шенгенськими візами
Литва закликає Євросоюз наслідувати приклад Естонії і заборонити в'їзд росіянам з шенгенськими візами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.
У МЗС Литви заявляють, що цінують рішення сусіда, але підкреслюють, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони застосовуються на рівні ЄС.
При цьому Вільнюс зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав санкції. Також Литва ввела схожі обмеження для росіян, як в Естонії та Латвії.
Заборона на в'їзд для росіян
Першою європейською країною, яка заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами, стала Естонія. Крім того, обмежити в'їзд для громадян РФ з туристичними візами хочуть в Латвії.
Також дану ініціативу підтримують і в Чехії. Країна збирається винести це питання на обговорення в Єврораді.
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