Литва повысила уровень боеготовности из-за учений Беларуси и РФ

Вооруженные силы Литвы повысили уровень боеготовности. В частности, в связи с началом учений в Беларуси, в которых участвуют и российские войска.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Он добавил, что литовские силы были сосредоточены в соответствующих местах, а время их реагирования было сокращено, чтобы иметь возможность реагировать на угрозы в случае их возникновения.

Напомним, РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.

Ранее в США заявили, что переброска Россией военных в Беларусь может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

Кроме того, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны.

Добавим, что в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.