Литва повысила уровень боеготовности из-за учений Беларуси и РФ
Вооруженные силы Литвы повысили уровень боеготовности. В частности, в связи с началом учений в Беларуси, в которых участвуют и российские войска.
Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Да, (боеготовность, - ред.) возросла", - сказал Рупшис.
Он добавил, что литовские силы были сосредоточены в соответствующих местах, а время их реагирования было сокращено, чтобы иметь возможность реагировать на угрозы в случае их возникновения.
Напомним, РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.
Ранее в США заявили, что переброска Россией военных в Беларусь может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.
Кроме того, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны.
Добавим, что в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.