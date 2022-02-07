Литва підвищила рівень боєготовності через навчання Білорусі та РФ

Збройні сили Литви підвищили рівень боєготовності. Зокрема, у зв'язку з початком навчань у Білорусі, в яких беруть участь і російські війська.

Про це заявив командувач збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Він додав, що литовські сили були зосереджені у відповідних місцях, а час їх реагування було скорочено, щоб мати можливість реагувати на загрози в разі їх виникнення.

Нагадаємо, РФ і Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.

Раніше в США заявили, що перекидання Росією військових до Білорусі може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

Крім того, НАТО назвало перекидання військ РФ В Білорусь найбільшою з часів Холодної війни.

Додамо, що в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.