Литва поднимет вопрос Беларуси на встрече глав МИД ЕС. Может просить о санкциях

Литва поднимет вопрос Беларуси на встрече министров иностранных дел ЕС. Заседание состоится на этой недели в Словении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Литва поднимет вопрос о белорусской границе на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении на этой неделе. Санкции все еще остаются возможным вариантом", - написал он.
Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.
Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.