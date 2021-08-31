Литва підніме питання Білорусі на зустрічі глав МЗС ЄС. Може просити про санкції

Литва підніме питання Білорусі на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Засідання відбудеться цього тижня в Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter .

"Литва підніме питання про білоруський кордон на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Словенії на цьому тижні. Санкції все ще залишаються можливим варіантом", - написав він.

Раньше Польща і Литва у спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

Крім того, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.