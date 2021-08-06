Страны Балтии требуют расширить санкции против Беларуси из-за мигрантов

В преддверии саммита НАТО премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

В заявлении говорится, что премьер-министры стран Балтии решительно осуждают все попытки Беларуси использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на ЕС и его государства-члены.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что внешняя граница ЕС с соседом, находящимся под контролем диктатора, не может обойтись без физического барьера, и Литва не видит альтернативы его строительству.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что ЕС должен инвестировать в укрепление защиты своих внешних границ. Ответственность за защиту внешних границ ЕС не может лежать только на государствах-членах - это общая ответственность всего ЕС", - заявила она.

Премьер-министр Литвы подчеркнула, что вся ответственность за незаконный ввоз мигрантов и последствия этого преступления лежит на белорусском режиме, поскольку его государственные учреждения и пограничные службы непосредственно способствуют его организации.

"Стремительно ухудшающаяся ситуация на внешней границе ЕС требует быстрого, жесткого и решительного ответа белорусскому режиму, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы. Переговоры ЕС со странами происхождения нелегальной миграции имеют первостепенное значение", - говорится в совместном заявлении премьер-министров стран Балтии.

Заявление призывает Совет ЕС и партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также установить новый режим санкций в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование потоков нелегальной миграции.