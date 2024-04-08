Литва планує збудувати військовий полігон спільно з Латвією

Міністерство оборони Литви хоче побудувати військовий полігон спільно з Латвією.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Я планую поговорити з моїм латвійським колегою про можливе створення спільного полігону. Я планую візит до Латвії, тож буде можливість обговорити спільні рішення в цьому напрямку. Звичайно, я розумію, що знайти місце для тренувального полігону в рік виборів - це непросте завдання. Цими речами потрібно було займатися раніше", - заявив він.
Він зазначив, що потреба в новому полігоні величезна у зв'язку зі збільшенням кількості союзників, із приходом німців, "і нам потрібно подумати про можливість підготовки наших сил".
"Новий полігон потрібен для маневрування, що значно спрощує його. Іншими словами, це буде не полігон для стрільби, а полігон для маневрів. Це робить рішення простішими", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що у Грузії на початку березня проводилися військові навчання за участю країн НАТО та США.
Додамо також, що НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ.
У січні видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Також раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.
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