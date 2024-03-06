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У Грузії розпочались військові навчання за участі країн НАТО та США

Тбілісі, Середа 06 березня 2024 05:46
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У Грузії розпочались військові навчання за участі країн НАТО та США Фото: у Грузії розпочались військові навчання за участі країн НАТО та США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У Грузії проходять військові навчання спеціального призначення "Троянський слід"-2024. Протягом наступних двох тижнів збройні сили Грузії, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО та партнерів працюватимуть над покращенням співпраці в рамках світової мережі партнерів та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні можливості та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО", - йдеться у заяві дипвідомства та додається: - Навчаннями керує Європейське командування спеціальних операцій США".

Навчання проходять одночасно у Греції, Румунії та Грузії. Крім грузинських та американських військових, у маневрах беруть участь представники Великої Британії, Іспанії, Польщі та Румунії. Також до навчань долучаться резервісти тероборони Міністерства оборони Грузії та добровольці.

У ході навчань військові виконуватимуть завдання на суші та на морі у Східній та Західній Грузії. Як повідомили у пресслужбі Міноборони Грузії, метою "Троянського сліду" є обмін досвідом між країнами та підвищення рівня бойової готовності.

Нагадаємо, в Польщі розпочинаються військові навчання Dragon-24, що входять до складу військових маневрів НАТО під назвою Steadfast Defender-24. В межах цих маневрів Польща організовує власні національні навчання Dragon-24. Поміж учасників, окрім польських військових, будуть представники з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії. Загалом в цих навчаннях візьмуть участь близько 20 тисяч солдат та 3500 одиниць техніки з 10 країн-членів НАТО.

"Крім військових дій у вказаних сферах, також будуть проводитися бойові операції у кіберпросторі", - зазначає Генеральне командування.

Навчання Dragon-24 будуть випробуванням готовності Збройних сил Польщі реагувати на можливу багатовимірну кризу збройного характеру. Зокрема, головними силами, які візьмуть участь у навчаннях, будуть 11-та Любуська бронекавалерійська дивізія, солдати Сил спеціального призначення, ВПС, ВМС та Тероборони.

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