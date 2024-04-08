Литва планирует построить военный полигон совместно с Латвией

"Я планирую поговорить с моим латвийским коллегой о возможном создании совместного полигона. Я планирую визит в Латвию, так что будет возможность обсудить совместные решения в этом направлении. Конечно, я понимаю, что найти место для тренировочного полигона в год выборов - это непростая задача. Этими вещами нужно было заниматься раньше", - заявил он.

Он отметил, что потребность в новом полигоне огромна в связи с увеличением числа союзников, с приходом немцев, "и нам нужно подумать о возможности подготовки наших сил".

"Новый полигон нужен для маневрирования, что значительно упрощает его. Другими словами, это будет не полигон для стрельбы, а полигон для маневров. Это делает решения более простыми", - подчеркнул он.